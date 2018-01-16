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    16 Ocak 2018, Salı
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    Gençler’de

    Deniz Yılmaz Gençler’de
    Bursaspor ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Deniz Yılmaz, dün G.Birliği'yle ilk idmanına çıktı. Daha önce Bursaspor'da 2 kez kadro dışı bırakılmasına karşın son olarak sezon başında affedilen ancak forma şansı bulamayan 29 yaşındaki gurbetçi golcü, bu sezon 4'ü lig ve 3'ü kupa olmak üzere 7 maçta oynadı, 2 gol attı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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