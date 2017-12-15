 Özat: Ölmem isteniyor – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Özat: Ölmem isteniyor

    Özat: Ölmem isteniyor
    G.BİRLİĞİ'nde Teknik Direktör Ümit Özat, taraftarlara sitem etti. Özat, "Ne yapmış Ümit? Yaşanmış bir olay hatırlatılarak, ölmem isteniyor. Bunun taraftarlıkla alakası var mı? Tepkilerimi kınayanlar, yerimde olsalar 10 katı tepki verirler" dedi.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özat: Ölmem isteniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN