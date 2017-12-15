Özat: Ölmem isteniyor

G.BİRLİĞİ'nde Teknik Direktör Ümit Özat, taraftarlara sitem etti. Özat, "Ne yapmış Ümit? Yaşanmış bir olay hatırlatılarak, ölmem isteniyor. Bunun taraftarlıkla alakası var mı? Tepkilerimi kınayanlar, yerimde olsalar 10 katı tepki verirler" dedi.