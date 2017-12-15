Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Başkent ekibinde kart cezalı futbolcu bulunmazken, tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Luccas Claro, Marko Milinkovic ve Halil İbrahim Pehlivan, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.
Teknik direktör Ümit Özat'ın göreve başlamasının ardından Osmanlıspor ile oynanan ilk maçta sahadan mağlup ayrılan daha sonra Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Gençlerbirliği, geçen hafta Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Ligde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi sonucunda hanesine 12 puan yazdıran başkent ekibi, 17. sırada yer alırken, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti olan Kasımpaşa, 11. basamakta bulunuyor.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:30
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Pepe-Ronaldo takası olabilir!
Toplam 7
Yorum
bjk anlamadan etmeden yazarsan olacağı bu.f ikret ormanın pepe burda mutlu ama işin şakası ronaldo ile takas edebiliriz dediği yazıyı bul önce
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Transferler bu havayı bozar mı?
Toplam 1
Yorum
GENÇFB Neyse bugun gündem boş bi istifa ette nesemizi bulalım sonra dönersin geri
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Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 2
Yorum
adalet Obradoviçin Sulukas aşkı.İki tane maçı Sulukas yüzünden kaybettik.Forma adaletli dağıtılmıyor.Kötüyse değiştireceksin.Bu sene koç iyi değil.
Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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