Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Başkent ekibinde kart cezalı futbolcu bulunmazken, tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Luccas Claro, Marko Milinkovic ve Halil İbrahim Pehlivan, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Ümit Özat'ın göreve başlamasının ardından Osmanlıspor ile oynanan ilk maçta sahadan mağlup ayrılan daha sonra Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Gençlerbirliği, geçen hafta Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Ligde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi sonucunda hanesine 12 puan yazdıran başkent ekibi, 17. sırada yer alırken, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti olan Kasımpaşa, 11. basamakta bulunuyor.