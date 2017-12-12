Özat’tan idman sansürü

GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Ümit Özat ve taraftarlar arasında yaşandığı iddia edilen gerilimlerden dolayı kulüp basın sözcüsü Aykut Akalın'ın talimatı ile idmanlar basına kapatıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak olan Kars 36 Spor ve Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmaları öncesi antrenmanların basına kapatıldığı duyuruldu.