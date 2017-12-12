 Özat’tan idman sansürü – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Özat’tan idman sansürü

    Özat’tan idman sansürü
    GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Ümit Özat ve taraftarlar arasında yaşandığı iddia edilen gerilimlerden dolayı kulüp basın sözcüsü Aykut Akalın'ın talimatı ile idmanlar basına kapatıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak olan Kars 36 Spor ve Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmaları öncesi antrenmanların basına kapatıldığı duyuruldu.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:48
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