Ümit Özat taraftara saldırdı!

Gençlerbirliği'nde taraftarlarla Ümit Özat arasındaki gerilim tırmanıyor. Antalyaspor deplasmanından galibiyetle dönen takımın dönüş yolunda tecrübeli teknik adamın iki Gençlerbirliği taraftarına saldırdığı iddia edildi.

Başkent ekibinin taraftar grubu Alkaralar'dan yapılan açıklamada takımın teknik direktörü Ümit Özat için 'mafya bozuntusu' ifadeleri kullanıldı.

İşte olay çıkartan o açıklama;

Gençlerbirliği camiasının mafya bozuntusu bir adamın egemenliğine girmesini sağlayan iradesiz ve basiretsiz başkan ile piyon yöneticilerin bir tepki koymalarını beklemek beyhude olacaktır, farkındayız.