Ümit Özat taraftara saldırdı!
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın Antalyaspor deplasmanından dönüşte iki Gençlerbirliği taraftarına saldırdığı iddia edildi.
Gençlerbirliği'nde taraftarlarla Ümit Özat arasındaki gerilim tırmanıyor. Antalyaspor deplasmanından galibiyetle dönen takımın dönüş yolunda tecrübeli teknik adamın iki Gençlerbirliği taraftarına saldırdığı iddia edildi.
Başkent ekibinin taraftar grubu Alkaralar'dan yapılan açıklamada takımın teknik direktörü Ümit Özat için 'mafya bozuntusu' ifadeleri kullanıldı.
İşte olay çıkartan o açıklama;
Gençlerbirliği camiasının mafya bozuntusu bir adamın egemenliğine girmesini sağlayan iradesiz ve basiretsiz başkan ile piyon yöneticilerin bir tepki koymalarını beklemek beyhude olacaktır, farkındayız.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:38
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
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Yorum
beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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