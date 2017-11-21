 Yönetime sitem – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Yönetime sitem

    Yönetime sitem
    Mesut Bakkal, görevine son veren G.Birliği yönetimine tepki gösterdi. Bakkal, "Bu takımın oluşumunda hiçbir dahilim yoktur, yapılan transferlerin üzerine gelmişimdir. Ne ben teknik direktörlüğümü tartışırım, ne de bu alınan sonuçları kendime bağlarım. Bu bir yönetim takdiridir, kendi isteğimle olan bir şey değildir" diye konuştu.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:08
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