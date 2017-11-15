Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında 19 Kasım Pazar günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve oyunla başlayan futbolcular, pas çalışmasının ardından 3 gruba ayrılarak, dar alanda dönüşümlü çift kale maç yaptı. Antrenmana Belarus Milli Takımı'nda bulunan Siarhei Palitsevich, tedavilerine devam edilen Halil İbrahim Pehlivan, Nihat Şahin, Serdar Özkan, dinlendirilen Luccas Claro ile dünkü idmanda sakatlanan Marko Milinkovic katılmadı. Milinkovic'in çekilen MR'ı sonucunda kasığında yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Kırmızı-siyahlılar, yarın basına kapalı yapacağı çalışmayla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:06
-
Kupa'da program belli oldu
Toplam 1
Yorum
Hacımustafa easy sivas belediyespor 5 leriz :D
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 2
Yorum
onur sözleşmeler 2020ye kadar sürüyor fesih ücretlerini Luceskumu ödeyecek Özbekmi?
-
Spor yazarları 3 soruda Lucescu'yu analiz etti
Toplam 15
Yorum
şenol takım milli ise hocada milli olmalı
Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.