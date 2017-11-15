 Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları

    Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları

    Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında 19 Kasım Pazar günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve oyunla başlayan futbolcular, pas çalışmasının ardından 3 gruba ayrılarak, dar alanda dönüşümlü çift kale maç yaptı. Antrenmana Belarus Milli Takımı'nda bulunan Siarhei Palitsevich, tedavilerine devam edilen Halil İbrahim Pehlivan, Nihat Şahin, Serdar Özkan, dinlendirilen Luccas Claro ile dünkü idmanda sakatlanan Marko Milinkovic katılmadı. Milinkovic'in çekilen MR'ı sonucunda kasığında yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Kırmızı-siyahlılar, yarın basına kapalı yapacağı çalışmayla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.