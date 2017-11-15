Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve oyunla başlayan futbolcular, pas çalışmasının ardından 3 gruba ayrılarak, dar alanda dönüşümlü çift kale maç yaptı. Antrenmana Belarus Milli Takımı'nda bulunan Siarhei Palitsevich, tedavilerine devam edilen Halil İbrahim Pehlivan, Nihat Şahin, Serdar Özkan, dinlendirilen Luccas Claro ile dünkü idmanda sakatlanan Marko Milinkovic katılmadı. Milinkovic'in çekilen MR'ı sonucunda kasığında yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın basına kapalı yapacağı çalışmayla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.