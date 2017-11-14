Öldükten sonra seçildi

G.BİRLİĞİ'NDE tirajikomik bir olay yaşandı. 2015'teki Genel Kurul'da divan üyeliğine seçilen Prof. Dr. Faik Yüksel İnan, vefat etmesine rağmen, 2017'de tekrar seçilerek yeniden kurulda yer aldı. Duayen başkan İlhan Cavcav'ın 22 Ocak 2017'de vefatından sonra 17 Şubat'ta seçim yapıldı. İnan'ın ismi, ölmesinden (23 Haziran 2015) yaklaşık iki yıl sonra, divan üyeleri arasına yazıldı