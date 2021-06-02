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Son dakika spor haberleri: 'da ile yollar ayrıldı

ekiplerinden , 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Teknik direktör 'un raporu doğrultusunda, sözleşmesi sona eren Güray Vural ile yeni mukavele imzalanmadı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 13:15
Son dakika spor haberleri: Gaziantep FK'da Güray Vural ile yollar ayrıldı
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, yeni teknik direktör 'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen ekibi, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu ile yeni sözleşme yapılmayacağını ve yolların ayrıldığını açıkladı.
Konu ile ilgili 'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın iki sezondur formasını başarıyla terleten milli futbolcu Güray Vural ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı Güray Vural'a en içten dileklerimizle teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep ekibinde 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında forma giyen 32 yaşındaki Güray Vural, bu süreçte ve 'nda 64 resmi müsabakada forma giydi. Bu maçlarda 6 gol atan Güray Vural, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

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