Antep'e maestro

Gaziantep, geleceğe yatırım yapıyor. Kırmızı- siyahlılar, Shakhtar'dan yetişen ve alt yapısına kattığı 19 yaşındaki orta saha Kobylianskyi'yle 5 yıllık imza attı. Başkan Vekili Cevdet Akınal, gelecek vadeden bir futbolcuyu aralarına kattıklarını belirterek, "6 aydır takımla çalışan Kobylianskyi'yle gelen raporlar neticesinde imzaladık. Beklentilerimiz çok yüksek, çünkü potansiyelinin ne olduğunu bizler biliyoruz" diye konuştu.

UKRAYNA'NIN YILDIZ ADAYI

Kobylianskyi, Shakhtar Donetsk U-19 takımıyla 5 kez UEFA Gençlik Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. U-17 Milli Takımı'nda da 6 kez oynayan genç futbolcu, ülkesinin de en çok gelecek vaat eden futbolcuları arasında gösteriliyor.