Maxim darbesi

Lig'de üst sıraları hedefleyen G.Antep FK, düşmeme mücadelesi veren son şampiyon Başakşehir'i ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarım saatte Başakşehir'de Deniz, G.Antep'te Mirallas çerçeveyi bulamadı. 32'de ise VAR'dan Antep lehine penaltı kararı çıktı. Penaltıyı kullanan Maxim, takımını 1-0 öne geçirdi. 39'da Visca, 44'te Demba Ba gol pozisyonlarından yararlanamadı ve ilk devre 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.



YENİLMEZLER

İkinci yarıya hızlı başlayan Antep oldu. 49'da Mirallas, müsait pozisyonda topu dışarı attı. 52'de Maxim, Mirallas'ın pasında ön direkte ağları havalandırıp farkı ikiye çıkardı ve 10 hafta sonra attığı 2 golle şov yaptı. Kalan sürede skoru koruyan kırmızı- siyahlılar, yenilmezlik serisini evinde 5, toplamda 3'e çıkardı. 2 maç sonra yenilen Şehir ise düşme hattından uzaklaşamadı.



HOCAMIZA HEDiYE OLSUN

Cezası nedeniyle tribünde olan teknik direktör Sa Pinto'nun yerine yardımcısı Rui Motta kulübede yer aldı. Motta, aldıkları 3 puanı Sa Pinto'ya hediye ettiklerini söyledi.