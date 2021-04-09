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Maxim darbesi

G.Antep FK, Başakşehir’i 10 hafta sonra 2 golle coşan Rumen yıldızı Maxim’le devirdi. Şehir, düşme hattından uzaklaşamadı

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:45 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Maxim darbesi

Lig'de üst sıraları hedefleyen G.Antep FK, düşmeme mücadelesi veren son şampiyon Başakşehir'i ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarım saatte Başakşehir'de Deniz, G.Antep'te Mirallas çerçeveyi bulamadı. 32'de ise VAR'dan Antep lehine penaltı kararı çıktı. Penaltıyı kullanan Maxim, takımını 1-0 öne geçirdi. 39'da , 44'te gol pozisyonlarından yararlanamadı ve ilk devre 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

YENİLMEZLER
İkinci yarıya hızlı başlayan Antep oldu. 49'da Mirallas, müsait pozisyonda topu dışarı attı. 52'de Maxim, Mirallas'ın pasında ön direkte ağları havalandırıp farkı ikiye çıkardı ve 10 hafta sonra attığı 2 golle şov yaptı. Kalan sürede skoru koruyan kırmızı- siyahlılar, yenilmezlik serisini evinde 5, toplamda 3'e çıkardı. 2 maç sonra yenilen Şehir ise düşme hattından uzaklaşamadı.

HOCAMIZA HEDiYE OLSUN
Cezası nedeniyle tribünde olan teknik direktör 'nun yerine yardımcısı Rui Motta kulübede yer aldı. Motta, aldıkları 3 puanı Sa Pinto'ya hediye ettiklerini söyledi.

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