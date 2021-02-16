Antep’te imza şov

ARMAMIZ ALTINDA EN İYİ KATKIYI VERECEKLER
Güçlü bir takım kurduklarını vurgulayan Mehmet Büyükekşi, "Ertuğrul, kısa sürede performansıyla ne kadar doğru transfer olduğunu ispatladı. Rashid ve Bilal de kalitelerini ispatlamış oyuncular. Miranda da hocamızın talebi ve yaptığımız araştırmalarla titizlikle yürüttüğümüz bir transferdi. Kubilay'ın ayrılığı ve Bıyık'ın sakatlığı sebebiyle iki defans alarak hem güçlendik hem de tüm mevkilerde en az bir alternatif oyuncumuz oldu. Armamız altında inşallah en iyi katkıyı vereceklerine inanıyorum" diye konuştu.