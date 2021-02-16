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Antep’te imza şov

; Ertuğrul, Bilal, Rashid ve Miranda için imza töreni düzenledi. Başkan Büyükekşi, büyük hedefler için güçlü ve alternatifli kadro oluşturduklarını söyledi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Antep’te imza şov
Ligde 7. sırada ilk 5 mücadelesi veren , ara transferde kadrosuna dahil ettiği , , Rashid ve Miranda için imza töreni düzenledi. Törene katılan Başkan Mehmet Büyükekşi, 4 önemli futbolcuyu kadrolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Büyükekşi, salgın nedeniyle maç yoğunluğunun yaşandığı bir dönemde transferin çok zorlu bir süreç olduğunun altını çizerken, imkanlar çerçevesinde en iyisi yaptıklarını düşündüklerini belirtti.

ARMAMIZ ALTINDA EN İYİ KATKIYI VERECEKLER

Güçlü bir takım kurduklarını vurgulayan Mehmet Büyükekşi, "Ertuğrul, kısa sürede performansıyla ne kadar doğru transfer olduğunu ispatladı. Rashid ve Bilal de kalitelerini ispatlamış oyuncular. Miranda da hocamızın talebi ve yaptığımız araştırmalarla titizlikle yürüttüğümüz bir transferdi. Kubilay'ın ayrılığı ve Bıyık'ın sakatlığı sebebiyle iki defans alarak hem güçlendik hem de tüm mevkilerde en az bir alternatif oyuncumuz oldu. Armamız altında inşallah en iyi katkıyı vereceklerine inanıyorum" diye konuştu.
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