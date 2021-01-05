Haberler Gazişehir Gaziantep Sumudica Romanya'da konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Sumudica Romanya'da konuştu! ve 'ye flaş gönderme

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, Türkiye'de yaşadıklarını Romanya'da anlattı. Tecrübeli teknik direktör yaptığı konuşmada hakem kararlarını eleştirirken, ve hakkında da konuştu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 14:05
Sumudica Romanya'da konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Süper Lig ekibi Gaziantep Fk'nın Rumen Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rumen basınına konuştu. Tecrübeli teknik direktör konuşmasında flaş sözler sarf etti.

Sumudica Romanya'da konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Sumudica, Türkiye ve Gaziantep FK macerasından, Türk hakemlerine kadar yaşadıklarını anlattı. Öte yandan Sumudica, ve 'ye de göndermede bulun. İşte o sözler...

Sumudica Romanya'da konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme

"Sadece bize dikkat çekiyorlar (hakemler). Hayatımda böyle ceza görmedim. Hakemlerle daha fazla sorun yaşayacağıma kesinlikle inanıyorum.

Sumudica Romanya'da konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Zirveye ulaştım. Alexandru Maxim'i yanıma aldım. Ancak, 90+5'te böyle bir ceza yemek... Çirkin oldu! Hakemlerle el sıkışmaya gittiğimi ve bunun bir ceza gerektirmemesi gerektiğini söyledim. Kararını 6 saniyede verdi! Ben çok kibardım. Yüzüme karşı sarı kart bile göstermedi. Sırtımını döndüğüm an bana ceza verdi.

Sumudica Romanya'da konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Türkiye'deki kurallara göre, maç içerisinde oyununun tamamen bitmesine kadar teknik direktör saha içerisine giremez. Bunu yapmadım ve uzaklaştırma yedim.

Sumudica Romanya'da konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme

"PANCU, ZORLUK ŞİMDİ BAŞLIYOR" DEDİ
Maç sonrası Pancu'dan mesaj aldım. Bana, benim için zorluğun daha yeni başladığını söyledi. Artık insanların gözüne çarptığımı ve Türkiye yaşayacaklarımın ardından kendisinin ne demek istediğini daha iyi anlayacağımı söyledi.

Sumudica Romanya'da konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Rakip de ne olup bittiğini anlamadı. Zaman geçiriyorlardı ve skoru eşitlemek istiyorlardı. Eğer ligi ilk 4 ve ya 5'te bitirirsem Avrupa kupalarına gideceğim.

Sumudica Romanya'da konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme

"CÜNEYT ÇAKIR KENDİ UYGUN GÖRDÜĞÜNE KARAR VERİYOR"
Ben VAR destekçisiyim ama Cüneyt Çakır maç içinde VAR'ı pek hesaba katmıyor. Kendi uygun gördüğüne karar veriyor.

Sumudica Romanya'da konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Artık bu konuya dair neye inanacağımı bilemiyorum. Hakem heyeti rapora hiçbirşey yapmadı. Her neyse, bunlar önemli değil. Ankaragücü'ne karşı zorlu bir maçım var. Çok iyi kapanan ve kontratak yapan bir takım.

Sumudica Romanya'da konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN İŞİM ZOR!"
İşim veya 'den daha zor. Onları motive etmek için ekstra birşeyer ihtiyaç duymuyorsunuz. Kırılganlığımı ortadan kaldıracağım. Bu benim için kolay değil ancak kazanırsak lider olacağız."

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