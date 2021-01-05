Sumudica Romanya'da konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Süper Lig ekibi Gaziantep Fk'nın Rumen Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rumen basınına konuştu. Tecrübeli teknik direktör konuşmasında flaş sözler sarf etti.

Sumudica, Türkiye ve Gaziantep FK macerasından, Türk hakemlerine kadar yaşadıklarını anlattı. Öte yandan Sumudica, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de göndermede bulun. İşte o sözler...

"Sadece bize dikkat çekiyorlar (hakemler). Hayatımda böyle ceza görmedim. Hakemlerle daha fazla sorun yaşayacağıma kesinlikle inanıyorum.

Zirveye ulaştım. Alexandru Maxim'i yanıma aldım. Ancak, 90+5'te böyle bir ceza yemek... Çirkin oldu! Hakemlerle el sıkışmaya gittiğimi ve bunun bir ceza gerektirmemesi gerektiğini söyledim. Kararını 6 saniyede verdi! Ben çok kibardım. Yüzüme karşı sarı kart bile göstermedi. Sırtımını döndüğüm an bana ceza verdi.

Türkiye'deki kurallara göre, maç içerisinde oyununun tamamen bitmesine kadar teknik direktör saha içerisine giremez. Bunu yapmadım ve uzaklaştırma yedim.

"PANCU, ZORLUK ŞİMDİ BAŞLIYOR" DEDİ

Maç sonrası Pancu'dan mesaj aldım. Bana, benim için zorluğun daha yeni başladığını söyledi. Artık insanların gözüne çarptığımı ve Türkiye yaşayacaklarımın ardından kendisinin ne demek istediğini daha iyi anlayacağımı söyledi.

Rakip de ne olup bittiğini anlamadı. Zaman geçiriyorlardı ve skoru eşitlemek istiyorlardı. Eğer ligi ilk 4 ve ya 5'te bitirirsem Avrupa kupalarına gideceğim.

"CÜNEYT ÇAKIR KENDİ UYGUN GÖRDÜĞÜNE KARAR VERİYOR"

Ben VAR destekçisiyim ama Cüneyt Çakır maç içinde VAR'ı pek hesaba katmıyor. Kendi uygun gördüğüne karar veriyor.

Artık bu konuya dair neye inanacağımı bilemiyorum. Hakem heyeti rapora hiçbirşey yapmadı. Her neyse, bunlar önemli değil. Ankaragücü'ne karşı zorlu bir maçım var. Çok iyi kapanan ve kontratak yapan bir takım.