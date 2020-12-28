Gaziantep destanı

Süper Lig'de Gaziantep FK kasırgası dinmiyor. G.Saray'ın Trabzon galibiyeti sonrası liderlik koltuğundan düşen Alanyaspor'u ağırlayan kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibini 3-1 yenerek tırmanışını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Antep, 9'da orta sahadan kaptığı topla hızla ceza sahasına girip, ağları havalandıran Dicko'yla öne geçti. 28 yaşındaki Malili forvet, ligdeki 8. maçında ilk kez golle buluştu. Alanya, 26'da Davidson'la eşitliği sağladı. Hemen 4 dakika sonrasında Mirallas'ın asistinde Muhammet ağları sarstı ve devre skorunu belirledi: 2-1.

CAULKER VE DİREKLER

İkinci devreye de hızlı başlayan Güney ekibi 3. golü 61'de buldu. Yine Mirallas'ın pasında topla buluşan Maxim, müthiş bir plaseyle farkı 3'e çıkardı: 3-1. 73'te Korner sonrası Caulker'ın vuruşunda top kaleci Günay'ın müdahalesiyle üst direğe de çaparak oyun alanına geri döndü. İngiliz stoperin, 2. kafa vuruşunda da meşin yuvarlak yine direkten döndü. Kalan sürede skoru koruyan Gaziantep, üst üste 4. galibiyetine imza atarken, dış sahada art arda 4. kez yenilen Alanyaspor, son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

FORMDA MAXİM CEZAYA DÜŞTÜ

GAZİANTEP FK'de Alanyaspor karşılaşmasında 1 gol kaydeden, son haftaların formda oyuncusu Alexandru Maxim, 70. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Rumen oyuncu, gelecek hafta oynanacak olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan bu sezon 16 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki forvet, 8 kez ağları havalandırdı.

SORUNLAR VAR

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımda düzeltmeleri gereken problemler olduğunu savundu. Atan, "Demek kurguda bir hata yaptık. Daha önce maç kaybettik ama ilk defa oyunu da kaybettik. Hala ligin zirvesindeyiz ve orada kalmak istiyoruz. Rakiplerimiz bize daha fazla önlem alıyor. Bizim de bunu çözmemiz gerekiyor. Düzeltmemiz gereken problemlerimiz var. Takımın bir düşüş içinde olduğu ortada. Sorumluluk tamamen benim" dedi.

HALA YENİ KONTRAT BEKLİYORUM

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, galibiyeti hak ettiklerini söylerken, yeni sözleşme için yönetime seslendi. Hafta içinde Başkan Mehmet Büyükekşi'yle yeni kontrat konusunda gerilim yaşayan Rumen hoca, "Kontratım sezon sonu bitiyor. Kulüpten hiçbir yönetici benle alakalı bir yeni kontrat teklifinde bulunmadı. Ben de hala bekliyorum. Benim beklentilerim var. Herkesin bilmesini isterim ki ben burada kalmak istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.

LİDER G.SARAY'A ŞARKILI GÖNDERME

Sumudica, Alanya galibiyeti sonrası sosyal medya hesabında lider G.Saray'ın hocası Fatih Terim'le maçta karşılaştığı bir fotoğrafının yer aldığı paylaşım yaptı. Ligde tek yenilgisini ilk hafta G.Saray deplasmanında alan Rumen teknik adam, paylaşımında "Hele hele Antepli" şarkısı çalarken, fotoğrafın üzerinde, "Görev tamamlandı" ifadelerine yer verdi.