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Otobüsle gidersiniz

FK hocası Marius Sumudica, takımı otobüse bindirmekle tehdit ederek ’yi yendiklerini belirtti.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 21:15 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Otobüsle gidersiniz

G.Antep FK'nin kendine has esprili tarzı ve sıra dışı söylemleriyle dikkat çeken teknik direktörü Sumudica, yine ilginç açıklamalarda bulundu. galibiyetine atıfta bulunan Rumen çalıştırıcı, "Denizli maçı öncesi toplantıda 'Son günlerdeki rahatlığınız nedeniyle kaybederseniz, buradan G.Antep'e otobüsle gideceğiz. Uçak hazır ancak iptal ettirip, tüm masrafı ben ödeyeceğim' dedim. Sonra rakibe sadece bir şans verdik ve kazandık" dedi.

G.ANTEP FK'NİN GURUR TABLOSU

G.Antep FK Başkanı , "Yüksek bütçeli takımların bile deplasmanlarda puan almakta zorlandığı bir ligde namağlup serimizi 8 maça çıkarmamız büyük başarıdır" dedi.

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