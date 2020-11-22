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Gaziantep altın buldu

Denizlispor'a konuk olan Gaziantep FK tek golle güldü. ’in pasıyla ceza sahasına giren sol çaprazdan Pantilimon’u mağlup etti.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 21:33 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Gaziantep altın buldu

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor, Gaziantep'i ağırladı. 25. dakikada konuk ekip öne geçti. Günay'ın uzun pasıyla topla buluşan , 'e aktardı. Topla ceza sahasına giren Kenan Özer, sol çaprazda topu ağlara gönderdi: 1-0.

DİREKTEN DÖNDÜ
Uzatmalarda Enver Cenk Şahin'in şutu direkten döndü. Kontradan pozisyonlara giren Gaziantep gole çeviremese de maçı kazandı. Bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini alan kırmızı-siyahlılar son iki maçını kazandı. Denizlispor ise son 3 maçını kaybederek 5 puanla ligin dibine demir attı.

8 MAÇTIR YENİLMİYOR
Ligde ilk maçını 'a karşı kaybeden Gaziantep FK, 8 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Gaziantep son 4 maçın 3'ünü kazanarak üst sıralara tırmandı.

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