Gaziantep altın buldu

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor, Gaziantep'i ağırladı. 25. dakikada konuk ekip öne geçti. Günay'ın uzun pasıyla topla buluşan Muhammet Demir, Kenan Özer'e aktardı. Topla ceza sahasına giren Kenan Özer, sol çaprazda topu ağlara gönderdi: 1-0.

DİREKTEN DÖNDÜ

Uzatmalarda Enver Cenk Şahin'in şutu direkten döndü. Kontradan pozisyonlara giren Gaziantep gole çeviremese de maçı kazandı. Bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini alan kırmızı-siyahlılar son iki maçını kazandı. Denizlispor ise son 3 maçını kaybederek 5 puanla ligin dibine demir attı.

8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde ilk maçını Galatasaray'a karşı kaybeden Gaziantep FK, 8 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Gaziantep son 4 maçın 3'ünü kazanarak üst sıralara tırmandı.