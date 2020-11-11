Gaziantep FK'nin futbol dünyasında ses getiren transferi Mirallas, iddialı açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki Belçikalı forvet, gol siftahını 3-1 kazandıkları Beşiktaş maçında yaparken, Türkiye'de güzel işler yapacağını vurguladı. Mirallas, "Buraya tatile gelmedim. En az 4-5 yıl daha oynamak istiyorum. Şu an çok iyiyim. Belki 1-2 maça daha ihtiyacım vardır ama genel olarak kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.
Mirallas iddialı
Beşiktaş’a attığı golle siftah yapan G.Antep FK’nin Belçikalı yıldızı Mirallas, “Buraya tatile gelmedim. Şu an çok iyiyim” dedi.
Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 23:09 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50