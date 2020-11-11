Haberler Gazişehir Gaziantep Mirallas iddialı

iddialı

’a attığı golle siftah yapan G.Antep FK’nin yıldızı , “ tatile gelmedim. Şu an çok iyiyim” dedi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 23:09 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Mirallas iddialı

FK'nin futbol dünyasında ses getiren transferi , iddialı açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki forvet, gol siftahını 3-1 kazandıkları maçında yaparken, 'de güzel işler yapacağını vurguladı. Mirallas, " tatile gelmedim. En az 4-5 yıl daha oynamak istiyorum. Şu an çok iyiyim. Belki 1-2 maça daha ihtiyacım vardır ama genel olarak kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

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