Gaziantep FK'nin futbol dünyasında ses getiren transferi Mirallas, iddialı açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki Belçikalı forvet, gol siftahını 3-1 kazandıkları Beşiktaş maçında yaparken, Türkiye'de güzel işler yapacağını vurguladı. Mirallas, "Buraya tatile gelmedim. En az 4-5 yıl daha oynamak istiyorum. Şu an çok iyiyim. Belki 1-2 maça daha ihtiyacım vardır ama genel olarak kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.