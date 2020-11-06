Kevin Mirallas'tan 3 puan sözü

Süper Lig'deki son 6 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte tek galibiyeti bulunan Gaziantep FK, bugün sahasında Beşiktaş'ı eli boş göndererek yenilmezlik serisine devam etmek istiyor. Kırmızı-siyahlıların dünyaca ünlü Belçikalı yıldız futbolcusu Kevin Mirallas, Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu, bu yüzden karşılaşmanın da oldukça zorlu geçeceğini bilerek hazırlandıklarını vurgularken, taraftarlarına galibiyet sözü verdi. Kariyeri boyunca hiçbir maçı kolay ya da zor diye ayırmadığını belirten Mirallas, "Benim için rakip fark etmez. Ben her maç olduğu gibi takıma faydalı olmak için çaba göstereceğim" dedi



KEYİF VEREN FUTBOLUMUZ VAR

Süper Lig'de 2 maçta görev alan ancak henüz katkı sağlayamayan 33 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş'a iyi hazırlandıklarının altını çizerek, "Biz takım olarak kendimize güveniyoruz. İyi hazırlanıyoruz ve kendimize güveniyoruz. Beşiktaş karşısında kazanmak için sahada olacağız. Sahada kime görev verilirse, taraftarımızı sevindirecek sonuçlar için elinden geleni yapacağına kimsenin şüphesi olmasın. Gaziantep FK olarak zaten farklı ve keyif veren bir futbolumuz var. Beşiktaş maçında da izleyenleri mutlu edecek bir mücadele ortaya koyacağız2 diye iddialı konuştu.

MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Ligede 5 beraberlik elde ettiklerini hatırlatan Kevin Mirallas, kazandıkça daha iyi olacaklarını söyledi. Belçikalı yıldız, "Kazandıkça daha iyi olacağız. Beşiktaş maçını kazandığımız takdirde gelecek haftalarda galibiyetler daha kolay gelecektir. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Bu takım kolay galibiyetler alacak bir kadroya sahip. Sadece biraz daha morale ve zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.