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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Andre Felipe Gaziantep FK’da

Andre Felipe Gaziantep FK’da

Gaziantep FK, Brezilyalı forvet oyuncusu de 'yı kadrosuna dahil etti.

Gaziantep FK, Brezilyalı forvet oyuncusu de 'yı kadrosuna dahil etti. İki yıllık imza atan sambacı, kariyerinde Santos, D.Kiev, Bordeaux, Sporting ve Gremio gibi kulüplerde forma giydi.
  1. 22.8.2020
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