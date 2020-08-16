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16 Ağustos 2020, Pazar
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Sambacı Antep’e

Sambacı Antep’e

Gazıantep, 'nun 29 yaşındaki forveti ile görüşüyor. Şubat 2018'den beri Gremio'da top koşturan Sambacı'nın kontratı 2021'de bitiyor.

Gazıantep, 'nun 29 yaşındaki forveti ile görüşüyor. Şubat 2018'den beri Gremio'da top koşturan Sambacı'nın kontratı 2021'de bitiyor. Kariyerinde 296 maç bulanan Andre 83 kez ağları sarsarken, 19 asist yaptı. Andre bir dönem , Bordeaux ve gibi Avrupa ekiplerinde oynadı.
  1. 16.8.2020
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