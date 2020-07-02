Gaziantep’te Twumasi şoku

Gaziantep FK, Twumasi'nin sözleşme süresinin dolduğunu ileri sürerek takımdan ayrıldığını duyurdu. İspanya'nın Alaves kulübünden kiralanan Twumasi'nin 30 Haziran'da sözleşmesinin bittiğini belirterek izinsiz olarak takımdan ayrıldığı açıklandı. FIFA'NIN pandemi nedeniyle sözleşmelerin sezon bitene kadar süreceğini açıkladığını hatırlatan kulüp, tüm yasal haklarını arayacak.

GALİBİYET BÖYLE ELDEN KAÇIYOR

G.Antep hocası Sumudica, son haftalarda oyuna hakim olduklarını söyledi. Rumen hoca, "Golü attıktan sonra anlamadığım şekilde geriye yaslanıyoruz. Topu ayağında tutan ve rakip sahada oynamayı seviyorum. Bu olmayınca galibiyet elden kaçıyor" yorumunu yaptı.