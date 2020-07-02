Gaziantep FK, Twumasi'nin sözleşme süresinin dolduğunu ileri sürerek takımdan ayrıldığını duyurdu.
Gaziantep FK, Twumasi'nin sözleşme süresinin dolduğunu ileri sürerek takımdan ayrıldığını duyurdu. İspanya'nın Alaves kulübünden kiralanan Twumasi'nin 30 Haziran'da sözleşmesinin bittiğini belirterek izinsiz olarak takımdan ayrıldığı açıklandı. FIFA'NIN pandemi nedeniyle sözleşmelerin sezon bitene kadar süreceğini açıkladığını hatırlatan kulüp, tüm yasal haklarını arayacak.
GALİBİYET BÖYLE ELDEN KAÇIYOR
G.Antep hocası Sumudica, son haftalarda oyuna hakim olduklarını söyledi. Rumen hoca, "Golü attıktan sonra anlamadığım şekilde geriye yaslanıyoruz. Topu ayağında tutan ve rakip sahada oynamayı seviyorum. Bu olmayınca galibiyet elden kaçıyor" yorumunu yaptı.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gaziantep’te Twumasi şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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