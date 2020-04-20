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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Djilobodji değerlendi

Djilobodji değerlendi

 FK'nin sezon başında kadrosuna kattığı , kıymete bindi.

FK'nin sezon başında kadrosuna kattığı , kıymete bindi. 31 yaşındaki stoper performansıyla yeniden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Daha önce forması giyen Djilobodji, bu sezon 25 maçta 4 golle oynadı.

  1. 20.4.2020
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