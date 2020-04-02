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02 Nisan 2020, Perşembe
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Maaş indirimini hiç konuşmadık

Maaş indirimini hiç konuşmadık

FK Başkanı , oyuncuların maaşlarında indirime gidip gidilmeyeceğiyle ilgili, "Oyuncularımızla şu anda maaş indirimi ile ilgili bir konuyu konuşmadık" dedi.

FK Başkanı , oyuncuların maaşlarında indirime gidip gidilmeyeceğiyle ilgili, "Oyuncularımızla şu anda maaş indirimi ile ilgili bir konuyu konuşmadık" dedi. Mayıs ayında sözleşmeleri bitecek oyuncuların durumuyla ilgili de konuşan Başkan Büyükekşi, "Bu durum tek bizim kulübün sorumluluğu değil. 'nın alacağı karara göre her kulüp hareket edecek" diye konuştu.
  1. 2.4.2020
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