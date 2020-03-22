Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Başkan telefonlarımı açmadı

Gaziantep FK'da Sumudica depremi yaşıyor. Rumen teknik adamın özel uçakla ülkesine gitmesi ve sonrasında Gaziantep FK'dan açıklama gelmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bunu şaşkınlık içinde öğrendik" ifadeleri kullanılmıştı.

Konuyla ilgili Rumen teknik adamdan da açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Benim kontratım var, ama bence Türkiye'de bu sezon artık oynanmayacak. Türkiye'de olanlar, İtalya'nın da ötesinde. Vaka sayısı her gün iki kat artıyor. Aralıkta zatürre oldum. Kalacak gibi değil. Ailemle beraber olmak istiyorum. Başkan beni sürekli erteledi, telefon açmadı. Biletleri bile kaybettim ve o zaman bende özel jet aldım.