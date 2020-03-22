Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Başkan telefonlarımı açmadı - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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Haberler Gazişehir Gaziantep Ülkesine dönen Sumudica'dan açıklama geldi

FK Teknik Direktörü Sumudica: Başkan telefonlarımı açmadı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Başkan telefonlarımı açmadı

FK'da Sumudica ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rumen teknik adamın ülkesine gitmesi ve sonrasında Gaziantep FK kulübünden "Bunu şaşkınlık içinde öğrendik" açıklaması gelmişti. Sumudica ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Ailemle beraber olmak istiyorum. Başkan beni sürekli erteledi, telefon açmadı. Biletleri bile kaybettim ve o zaman bende özel jet aldım." ifadelerini kullandı.

FK'da Sumudica depremi yaşıyor. Rumen teknik adamın ülkesine gitmesi ve sonrasında Gaziantep FK'dan açıklama gelmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bunu şaşkınlık içinde öğrendik" ifadeleri kullanılmıştı.

Konuyla ilgili Rumen teknik adamdan da açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Benim kontratım var, ama bence 'de bu sezon artık oynanmayacak. Türkiye'de olanlar, 'nın da ötesinde. Vaka sayısı her gün iki kat artıyor. Aralıkta zatürre oldum. Kalacak gibi değil. Ailemle beraber olmak istiyorum. Başkan beni sürekli erteledi, telefon açmadı. Biletleri bile kaybettim ve o zaman bende özel jet aldım.

  1. 22.03.2020
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