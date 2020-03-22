Gaziantep FK: Sumudica'nın gidişini şaşkınlıkla öğrendik!
Son dakika haberine göre Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya, teknik direktör Marius Sumudica'nın ülkesi Romanya'ya gitmesi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Altunkaya, "20 Mart Cuma günü gece geç saatlerinde Marius Sumudica ve ekibinin özel uçak kiralayarak ülkeleri Romanya’ya gittiklerini büyük bir şaşkınlık içerisinde öğrendik” ifadesini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi terk edip özel uçakla ülkesi Romanya'ya gitmişti. Kırmızı-siyahlı kulüpten bu konuyla ilgili ilk açıklama başkan yardımcısı Mahsum Altunkaya'dan geldi. Altunkaya, Sumudica'nın ülkeyi terk etmesini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.
Mahsum Altunkaya, Gaziantep FK'nın resmi sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Öncelikle ülkemiz ve tüm dünya vatandaşları olarak çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 virüs salgınına karşı olarak gerekli tedbirlerimizi almayı sürdürüyoruz ve özellikle Profesyonel Futbol Takımımızın da bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmesi için büyük gayret sarf ediyoruz.
"FUTBOLCULARLA TOPLANTI YAPIP UYARACAĞINI SÖYLEMİŞTİ"
Süper Lig'in ertelenme kararından sonra teknik direktörümüz Sayın Marius Sumudica ile 18 Mart 2020 Çarşamba günü tesislerimizde bir görüşme gerçekleştirerek, bu süreci ne şekilde atlatabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Burada en önemli düşüncemiz, bu erteleme sürecinde futbolcularımıza verilecek olan izole süresinin bir izin olarak görülmesinin önüne geçmek ve en sağlıklı şekilde atlatabilmelerini sağlamak olmuştur. Teknik Direktörümüz Sumudica'da, bu konuda alacağımız kararlar üzerinde yönetim kurulumuzun yanında yer aldığı şahsıma iletmiştir. Sonrasında da Sayın Sumudica, futbolcularımızla bir toplantı düzenleyeceğini ve bu toplantıda yurt dışına çıkacak isimlerin sözleşmelerinin feshine kadar gidilerek olayın ciddiyetini hatırlatacağını belirtmiştir.
"FUTBOLCULARA SPOR ALETLERİ GÖNDERDİK"
Yönetim kurulumuz bu izole süresi içerisinde insan sağlığını ön planda tutarak, gerekli adımları atmaya devam etmektedir. Futbolcularımızın evlerinde spor yapmalarını sağlamak ve performans düşüklüğünün önüne geçilmesi adına Yönetim Kurulumuz olarak tesislerimizde bulunan fitness malzemelerini dahi talep eden oyuncularımızın evine kadar gönderdiğimizin bilinmesini isterim.
"TAKIMLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"
Tüm bunların yanı sırada kulübümüz bünyesinde çalışan tüm profesyonellerimiz ve sağlık ekibimiz futbolcularımız ve aileleriyle sürekli iletişim halinde olup, her gelişmeden de anlık olarak bilgilendirme yapmayı sürdürmektedir. Futbolcularımız da kendilerine verilen program dahilinde, kişisel ev ortamlarında çalışmalarına devam ediyorlar.
"SUMUDICA'NIN GİDİŞİNİ ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENDİK"
Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 20 Mart Cuma günü gece geç saatlerinde Marius Sumudica ve ekibinin özel uçak kiralayarak ülkeleri Romanya'ya gittiklerini büyük bir şaşkınlık içerisinde öğrendik.
Yönetim kurulumuz her zaman insan sağlığını ön planda tutarak, önümüzdeki günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili bir araya gelecek olup kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."
- 22.03.2020
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