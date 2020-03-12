Koronavirüs çok abartılıyor
G.Antep FK Teknik Direktörü Sumudica, dünya gündeminde olan ve spor müsabakalarını da derinden etkileyen koronavirüs hakkında saptamalarda bulundu. Rumen hoca, “Benim ülkemde de bu hastalıktan 29 vaka görüldü ve kimse ölmedi. Ama gripten geçtiğimiz aylarda 50 kişi öldü. O yüzden bu olay çok abartılıyor. Türkiye de bu konuda önlemini iyi aldı” dedi.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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