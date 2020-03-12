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12 Mart 2020, Perşembe
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Koronavirüs çok abartılıyor

Koronavirüs çok abartılıyor

G.Antep FK Teknik , dünya gündeminde olan ve spor müsabakalarını da derinden etkileyen koronavirüs hakkında saptamalarda bulundu. Rumen hoca, “Benim ülkemde de bu hastalıktan 29 vaka görüldü ve kimse ölmedi. Ama gripten geçtiğimiz aylarda 50 kişi öldü. O yüzden bu olay çok abartılıyor. de bu konuda önlemini iyi aldı” dedi.

G.Antep FK Teknik , dünya gündeminde olan ve spor müsabakalarını da derinden etkileyen koronavirüs hakkında saptamalarda bulundu. Rumen hoca, "Benim ülkemde de bu hastalıktan 29 vaka görüldü ve kimse ölmedi. Ama gripten geçtiğimiz aylarda 50 kişi öldü. O yüzden bu olay çok abartılıyor. de bu konuda önlemini iyi aldı" dedi.
  1. 12.3.2020
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