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25 Şubat 2020, Salı
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Sumudica’dan Şehir’e gözdağı

Sumudica’dan Şehir’e gözdağı

Gaiantep FK Marius Sumudica, "Her şeyimizi 'den puan veya puanlar çıkarmak üzerine kurgulayacağız" diye konuştu.

deplasmanından 1 puanla dönen FK'de gözler şimdi de maçına çevrildi. Teknik Direktör Sumudica, "Her şeyimizi Başakşehir'den puan veya puanlar çıkarmak üzerine kurgulayacağız. Sahada gerçek kimliğimizi ortaya çıkarırsak 'dan puanlarla döneceğimize inanıyorum" diye iddialı konuştu.
  1. 25.2.2020
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