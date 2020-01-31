Antep’e Alibec iddiası

Gaziantep FK'nin, Rumen golcü Alibec'le kiralık anlaştığı öğrenildi. Romanya'da Astra Giurgiu'da oynayan 29 yaşındaki tecrübeli golcü, bu sezon 14 maçta 9 gol, 7 asistle takımına katkı sağladı. İnter, Bologna ve S.Bükreş forması da giyen Alibec, 10 kez milli oldu.