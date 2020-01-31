Antep’e Alibec iddiası
Gaziantep FK'nin, Rumen golcü Alibec'le kiralık anlaştığı öğrenildi. Romanya'da Astra Giurgiu'da oynayan 29 yaşındaki tecrübeli golcü, bu sezon 14 maçta 9 gol, 7 asistle takımına katkı sağladı. İnter, Bologna ve S.Bükreş forması da giyen Alibec, 10 kez milli oldu.
Gaziantep FK'nin, Rumen golcü Alibec'le kiralık anlaştığı öğrenildi. Romanya'da Astra Giurgiu'da oynayan 29 yaşındaki tecrübeli golcü, bu sezon 14 maçta 9 gol, 7 asistle takımına katkı sağladı. İnter, Bologna ve S.Bükreş forması da giyen Alibec, 10 kez milli oldu.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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