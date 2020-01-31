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31 Ocak 2020, Cuma
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Antep’e iddiası

Antep’e Alibec iddiası

FK'nin, Rumen golcü 'le kiralık anlaştığı öğrenildi. Romanya'da 'da oynayan 29 yaşındaki tecrübeli golcü, bu sezon 14 maçta 9 gol, 7 asistle takımına katkı sağladı. İnter, Bologna ve S.Bükreş forması da giyen Alibec, 10 kez milli oldu.

FK'nin, Rumen golcü 'le kiralık anlaştığı öğrenildi. Romanya'da 'da oynayan 29 yaşındaki tecrübeli golcü, bu sezon 14 maçta 9 gol, 7 asistle takımına katkı sağladı. İnter, Bologna ve S.Bükreş forması da giyen Alibec, 10 kez milli oldu.

  1. 31.1.2020
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