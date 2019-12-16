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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Gaziantep şov

, Güray ve ’nin (2) golleriyle evinde 5 maç sonra sevindi. ise deplasmanda üst üste 6. kez mağlup oldu

SÜPER Lig'de galibiyete hasret kalan iki takımın mücadelesinde FK attığı 3 golle, 'u eli boş gönderdi. İlk yarıda Muhammet ve 'yle tehlikeler yaratan kırmızı-siyahlılar, bu fırsatları değerlendiremedi. Sarıkırmızılılar ise Kravets'le yakaladığı tek ciddi pozisyonda golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

ESKİ TAKIMINI AVLADI

İkinci yarıda gol için bastıran Gaziantep, üst üste bulduğu gollerle şov yaptı. 'nin eski futbolcusu Güray, Kayode'nin pasında sağ çaprazdan ağları havalandırdı: 1-0. 5 dakika sonra sahneye Kayode çıktı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kırmızı-siyahlılarda son sözü 90+3'te penaltıdan yine Kayode söyledi ve Gaziantep temsilcisi 3-0'lık galibiyetle 4 maç sonra 3 puana ulaştı.

"SUMUDİCA SAĞOLSUN"

G.Antep'te cezalı olan Marius Sumudica'nın yerine yardımcısı Margarit basın toplantısına katıldı. Margarit, "2. yarıda hocamız taktiklerimizi değiştirmemizi istedi. Bu da takıma olumlu yansıdı. Sumudica'nın yukarıdan sistemi değiştirmemizi istemesi olumlu yansıdı" diye konuştu.

MAÇIN KIRILMA ANI 4. DAKİKA

Kayseri'de Teknik Direktör Bülent Uygun, maçta bir pozisyonun kırılma anı olduğunu savundu. Uygun, "4'te oyuncumuz kafayı vururken, VAR'daki arkadaş göremedi, zaten sahadaki arkadaşımız da göremedi, ittirme vardı ve golü kaçırdık. Bu bir kırılma anıydı" yorumunu yaptı.

  1. 16.12.2019
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