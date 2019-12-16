Gaziantep şov
Gaziantep, Güray ve Kayode’nin (2) golleriyle evinde 5 maç sonra sevindi. Kayserispor ise deplasmanda üst üste 6. kez mağlup oldu
SÜPER Lig'de galibiyete hasret kalan iki takımın mücadelesinde Gaziantep FK attığı 3 golle, Kayserispor'u eli boş gönderdi. İlk yarıda Muhammet ve Kayode'yle tehlikeler yaratan kırmızı-siyahlılar, bu fırsatları değerlendiremedi. Sarıkırmızılılar ise Kravets'le yakaladığı tek ciddi pozisyonda golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
ESKİ TAKIMINI AVLADI
İkinci yarıda gol için bastıran Gaziantep, üst üste bulduğu gollerle şov yaptı. Kayseri'nin eski futbolcusu Güray, Kayode'nin pasında sağ çaprazdan ağları havalandırdı: 1-0. 5 dakika sonra sahneye Kayode çıktı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kırmızı-siyahlılarda son sözü 90+3'te penaltıdan yine Kayode söyledi ve Gaziantep temsilcisi 3-0'lık galibiyetle 4 maç sonra 3 puana ulaştı.
"SUMUDİCA SAĞOLSUN"
G.Antep'te cezalı olan Marius Sumudica'nın yerine yardımcısı Margarit basın toplantısına katıldı. Margarit, "2. yarıda hocamız taktiklerimizi değiştirmemizi istedi. Bu da takıma olumlu yansıdı. Sumudica'nın yukarıdan sistemi değiştirmemizi istemesi olumlu yansıdı" diye konuştu.
MAÇIN KIRILMA ANI 4. DAKİKA
Kayseri'de Teknik Direktör Bülent Uygun, maçta bir pozisyonun kırılma anı olduğunu savundu. Uygun, "4'te oyuncumuz kafayı vururken, VAR'daki arkadaş göremedi, zaten sahadaki arkadaşımız da göremedi, ittirme vardı ve golü kaçırdık. Bu bir kırılma anıydı" yorumunu yaptı.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Gaziantep şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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