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15 Aralık 2019, Pazar
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Gaziantep FK 3 - 0

Gaziantep FK 3 - 0 Kayserispor

'in 15. hafta maçları büyük heyecana sahne olurken, günün ilk karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında İstikbal Mobilya 'u konuk etti. Gaziantep FK, evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek 4 maçlık kazanamama serisini bozmuş oldu.

Gaziantep ile , 'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve hakem 'nın yönettiği maçı Gaziantep 3-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 67. dakikada Güray Vural, 72. ve 90+3'te Kayode attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

37'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında kale önünde topu önünde bulan Muhammet Demir'in kayarak vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39'uncu dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında kale önüne yerden gelen topla buluşan Kayode vuruşunu yaptı ancak araya giren Poulain topu taca göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

67'nci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Kayode'nin pasında ceza sahasına giren Güray'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

68'inci dakikada Güray Vural golün ardından Kayserispor tribünlerinin önünde gol sevincini yaptı ve tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Güray Vural sarı kart gördü, Gaziantep FK'nın tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş ise kırmızı kart görerek saha dışına gönderildi.

72'nci dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Pawlowski'nin yerden pasında topla buluşan Kayode, topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+2'nci dakikada Gaziantep FK farkı 3'e çıkardı. Gelişen ev sahibi takımın atağında Djedje'nin Kenan Özer'e ceza sahası içerisindeki müdahalesiyle Özer yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Kayode meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 17:08
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