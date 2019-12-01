Gaziantep FK'da 'Gaziantep Tek Yürek Kırmızı Siyaha Tam Destek' kampanyası - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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FK'da 'Gaziantep Destek' kampanyası

Gaziantep FK'da 'Gaziantep Tek Yürek Kırmızı Siyaha Tam Destek' kampanyası

ekiplerinden Futbol Kulübü'nün Başkanı ve , basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükekşi, toplantıda yaptığı açıklamada Gaziantep Futbol Kulübü için 'Gaziantep Destek' kampanyasından destek beklediklerini söyledi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıya , Futbol Kulübü Başkanı , yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Gül, "Herkesin evinde mutlaka Gaziantep FK renklerinin olması lazım. Forma atkı, başka şeyler de olabilir. Çocuk doğduğunda 3-5 günlükken takımın renklerinden oluşan ürününün olması lazım. 'ta bütün iş adamlarımızı davet ediyoruz. O programda istediğimiz hedefin daha fazlasını yakalamış oluruz. Gaziantep'in tamamının sahiplenmesi gerekiyor. Herkesten desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.
', ' kampanyasına destek beklediklerini ifade eden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Başkanı Mehmet Büyükekşi de, "2 buçuk ay önce ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım bir hedef koyduk, bu yıl takımımızı ilk 10 içerisinde tutmak, bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. Takımı tüm şehirler kaynaştırmak için 'Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı Siyaha Tam Destek' kampanyasını başlattık. Nasıl çatıda birlik beraberlik varsa, tabanda da aynı şeyi sağlamayı hedefliyoruz. Tüm Gazianteplileri ve kendini Gaziantepli hisseden vatandaşlarımızı davet etmek istiyorum. Destek yazıp 8827'ye mesaj yollayarak 10 TL destek olabilirsiniz" dedi.

Gelen katılımcılardan da telefonlarından mesaj atarak destek olmalarını isteyen Büyükekşi, 18 Aralık'ta Gaziantep, 21 Aralık'ta da 'da gala düzenleyerek, kampanyayı büyütmeye devam etmek istediklerini söyledi.

  1. 01.12.2019
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