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23 Haziran 2019, Pazar
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Gazişehir'e

Emre Çolak Gazişehir'e
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir'in, eski G.Saraylı ile temasa geçtiği iddia edildi. En son Arap ekibi Al Wahda'da oynayan 28 yaşındaki futbolcunun Gazişehir'e gelmek istediği fakat ücret konusunda pazarlıkların yapıldığı belirtildi. Ayrıca geçen sezon Akhisar forması giyen Adrien Regattin ile büyük ölçüde anlaşıldı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçen sezon 39 maça çıkarak 7 gol atmış ve 3 de asist yapmıştı. Akhisar ile bonservis konuşulacak.
  1. 23.6.2019
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