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Gaziantep FK Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kazanarak Süper Lig'e tutundu

Son dakika spor haberleri... Gaziantep FK Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kazanarak ligde kalmayı başardı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:03
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Gaziantep FK Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kazanarak Süper Lig'e tutundu

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in son 3 haftasındaki başarılı performansıyla küme düşmekten kurtuldu.

Kırmızı-siyahlı takım, istikrarsız bir grafik çizdiği ve genelde alt sıralarda yer aldığı sezonda ligde kalarak taraftarlarını sevindirdi.

Ligin 35. haftasında evinde karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, söz konusu haftayı 35 puanla 17. sırada ve düşme potasında bitirdi.

Devam eden haftada Yukatel Adana Demirspor'u 6-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, 37. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Güneydoğu temsilcisi, son haftada ise Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yenerek puanını 44 yaptı.

Gaziantep FK, son 3 haftada aldığı galibiyetlerle lige tutunmayı başardı.

SELÇUK İNAN BEŞİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Gaziantep FK'de ligin 29. haftasında göreve getirilen teknik direktör Selçuk İnan, takımın başında 10 maça çıktı.

Güneydoğu temsilcisi, Selçuk İnan yönetiminde çıktığı maçların 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde berabere kaldı, 4'ünü ise kaybetti.

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