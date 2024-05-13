Haberler Gaziantep FK Paşa Akrep’i avladı

Paşa Akrep’i avladı

Süper Lig'de az olan Avrupa kupaları şansını devam ettirmek isteyen Kasımpaşa, evinde Antalyaspor'u farklı geçti: 3-1. Lacivert-beyazlılar, 16'da Ngoy'la öne geçti. 36'da Da Costa kafayla ilk yarı skorunu belirledi: 2-0. Paşa, 2. yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 80'de Akrepler'de Erdoğan kırmızı gördü. 82'de kazanılan penaltıyı Hajradinovic, ağlarla buluşturdu: 3-0. 90+1'de Gerxhaliu'yla gol bulan Akdeniz ekibi, sadece tabelayı değiştirdi: 3-1.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Paşa Akrep’i avladı
Süper Lig'de az olan Avrupa kupaları şansını devam ettirmek isteyen Kasımpaşa, evinde Antalyaspor'u farklı geçti: 3-1. Lacivert-beyazlılar, 16'da Ngoy'la öne geçti. 36'da Da Costa kafayla ilk yarı skorunu belirledi: 2-0. Paşa, 2. yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 80'de Akrepler'de Erdoğan kırmızı gördü. 82'de kazanılan penaltıyı Hajradinovic, ağlarla buluşturdu: 3-0. 90+1'de Gerxhaliu'yla gol bulan Akdeniz ekibi, sadece tabelayı değiştirdi: 3-1.
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