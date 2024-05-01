Haberler Gaziantep FK Adaletli bitsin

Adaletli bitsin

Gaziantep FK, tartışmaları bir kenara bırakarak kalan son 4 maçta sezonu adaletli bir şekilde bitirme çağırısı yaptı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Adaletli bitsin

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Gaziantep FK, futbolun paydaşlarına adalet çağrısı yaptı. Açıklamada, "TFF ve hakemlerimiz üzerinden kalan son dört maçta yapılacak tüm açıklamaların kimseye bir faydası olmayacağı gibi kalan dört maçta da büyük sorunları beraberinde getireceğinin endişesini yaşıyoruz. Türk futbolundaki tüm paydaşları geride kalan bu süreçte birlik olmaya, federasyon ve hakemlerimiz üzerinden oluşturulacak algılarla haksız futbol ortamına sürüklememeye ve adaletli bir şekilde sezonu tamamlamaya davet ediyoruz" denildi.

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