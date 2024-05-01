Adaletli bitsin

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Gaziantep FK, futbolun paydaşlarına adalet çağrısı yaptı. Açıklamada, "TFF ve hakemlerimiz üzerinden kalan son dört maçta yapılacak tüm açıklamaların kimseye bir faydası olmayacağı gibi kalan dört maçta da büyük sorunları beraberinde getireceğinin endişesini yaşıyoruz. Türk futbolundaki tüm paydaşları geride kalan bu süreçte birlik olmaya, federasyon ve hakemlerimiz üzerinden oluşturulacak algılarla haksız futbol ortamına sürüklememeye ve adaletli bir şekilde sezonu tamamlamaya davet ediyoruz" denildi.