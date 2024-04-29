Muhteşem Denis Draguş

Gaziantep'te sezonun yıldızı Denis Draguş, Trabzonspor karşısında da sahne aldı. Rumen forvet 21'de bordo-mavili savunmayı geçerek çektiği şutta harika bir gol kaydetti. Topu çıkarılması imkansız yere gönderen 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 29. maçında 13. kez gol sevinci yaşadı. Draguş 27. dakikada ise ikinci golüne çok yaklaştı. Slalom yaparak bordo-mavili savunmayı ekarte eden Rumen golcünün sert şutu direkte patladı. Draguş'un performansı yenilgiyi önleyemedi.

FIRTINA'YA GELMEK İSTİYOR

Müthiş bir gol atan Deniş Draguş, Trabzonspor'un transfer listesinde yer alıyor. Bordo-mavililer, Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Standard Liege'de bulunan 24 yaşındaki forvetle el sıkışmış durumda. Belçika ekibiyle de 2 milyon euro'da prensipte anlaşan bordo-mavili yönetimin bu transferi bitirmesine kesin gözle bakılıyor. Fırtına'nın ayrıca Rangers forması giyen İngiliz orta saha John Lundstram (30) ve Hırvat sol bek Borna Barisic'i (31) kısa süre içinde duyurması bekleniyor.