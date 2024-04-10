Gaziantep'te 7 maç 7 final

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve teknik direktör Selçuk İnan, iftarda bir araya geldi. İnan, "Oyuncular geldiğimden beri en iyi durumdalar. Alanya yenilgisi bizi üzdü ve yaraladı. Oyuncularımız 7 maç 7 final şeklinde bakıyor. Benim ve oyuncularımın inancı 7 haftayı en iyi şekilde bitirmek" diye umut dağıttı.

'YALNIZLIĞA İTİLDİK'

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, şehirden destek istedi. Yılmaz, "Kötü duruma düşünce bize eleştiride bulunmak için meydanda 10 binler görürken, başarılı olduğumuzda kimseyi göremiyoruz. Açıkçası yalnızlığa itildiğimizi, çaresizliğe bırakıldığımızı düşünüyoruz. Bu takım böyle başarılı olmaz" dedi.