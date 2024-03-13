Haberler Gaziantep FK Selçuk İnan: İlk adımı attık

Selçuk İnan: İlk adımı attık

Gaziantep FK kariyerine Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Selçuk İnan, “Bu güzel şehre verdiğimiz sözün ilk adımını gururla attık” ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Selçuk İnan: İlk adımı attık

Gaziantep fk Teknik Direktörü Selçuk İnan, 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle başladığı Gaziantep FK kariyerinde verdiği sözü tutmanın gururunu yaşadığını söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 39 yaşındaki genç teknik adam, "Bu güzel şehre verdiğimiz sözün ilk adımını gururla attık. Oynayan, oynamayan tüm futbolcularıma sonsuz teşekkür ediyorum. Gaziantep şehrini hak ettiği yere getirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler!" ifadelerine yer verdi.

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