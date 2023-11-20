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Ankaragücü maçını da kazanacağız
Gaziantep FK Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Çaykur Rize ve Alanya galibiyetleriyle çok iyi bir hava yakaladıklarını belirten Sumudica, "Ankaragücü maçını da kazanarak aldığımız sonuçların rastlandı olmadığını göstermek istiyoruz" dedi.
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