Haberler Gaziantep FK Ankaragücü maçını da kazanacağız

Ankaragücü maçını da kazanacağız

Gaziantep FK Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Çaykur Rize ve Alanya galibiyetleriyle çok iyi bir hava yakaladıklarını belirten Sumudica, "Ankaragücü maçını da kazanarak aldığımız sonuçların rastlandı olmadığını göstermek istiyoruz" dedi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Ankaragücü maçını da kazanacağız
Gaziantep FK Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Çaykur Rize ve Alanya galibiyetleriyle çok iyi bir hava yakaladıklarını belirten Sumudica, "Ankaragücü maçını da kazanarak aldığımız sonuçların rastlandı olmadığını göstermek istiyoruz" dedi.
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Gaziantep FK Ankaragücü maçına hazırlanıyor
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