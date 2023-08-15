Haberler Gaziantep FK TRANSFER HABERİ: Gaziantep FK'dan orta saha'ya takviye! Janio Bikel imzayı attı

TRANSFER HABERİ: Gaziantep FK'dan orta saha'ya takviye! Janio Bikel imzayı attı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Gine Bissaulu orta saha oyuncusu Janio Bikel'i transfer etti.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 15:20
TRANSFER HABERİ: Gaziantep FK'dan orta saha'ya takviye! Janio Bikel imzayı attı

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Khimki takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bikel'in, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Janio Bikel'in kariyerinde Heerenveen, Nijmegen, CSKA Sofya, Vancouver, Vicenza ve Khimki kulüplerinde forma giydiği bildirildi. Kariyerinde 242 resmi müsabakaya çıkan Bikel'in, 3 gol atıp 3 kez de asist yaptığı belirtildi.

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