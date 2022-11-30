Haberler Gaziantep FK Alexandru Maxim gelecekten umutlu!

Alexandru Maxim gelecekten umutlu!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Rumen yıldızı Alexandru Maxim, "Geçmişi fazla konuşmuyoruz artık, çalışmalara başladık lige kadar iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 14:43
Alexandru Maxim gelecekten umutlu!

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, geçmiş haftalarda yaşanan puan kayıplarını bir kenara bırakıp yapılacak maçlara odaklandıklarını bildirdi.

Rumen futbolcu, kulüp tesislerinde antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımda her şeyin iyi gittiğini söyledi.

Bir haftalık iznin kendileri için çok iyi geldiğini ifade eden Maxim, "Ailemizle zaman geçirme fırsatı bulduk, biraz futbolun dışında kaldık. Bizim için iyi oldu, bir anlamda biraz yenilendik. Onun haricinde burada her şey çok iyi gidiyor zaten." dedi.

Maxim, takımın son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

Buna bir neden bulmak gerçekten çok zor, ben de bilmiyorum. Şu an için biz sadece işimize odaklandık. Bazen futbolun içinde böyle şeyler olabiliyor. Türkiye ligi gerçekten çok zor bir lig. Her maçı kazanmak çok kolay değil. Tamam, 4 maç iyi başladık, biz de kazanmak istiyorduk ama bazen mümkün olmayabiliyor. Bazen küçük dediğiniz takımlar bile puan alabiliyor sizden. Geçmişi fazla konuşmak istemiyorum ama geçmişe baktığımız zaman son dakikalarda puan kaybettiğimiz çok maç oldu. O puanları kaybetmesek daha yukarlarda olabilirdik çünkü son dakikalarda puan kaybımız fazla oldu. Onun haricinde şu an her şey çok iyi gidiyor. Geçmişi fazla konuşmuyoruz artık, çalışmalara başladık lige kadar iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz.

Maxim, kendi performansıyla ilgili soruyla ilgili şunları söyledi:

Şu an kendi işime odaklanmış bulunuyorum. Tabi her hafta takıma yardım etmek istiyorum ama bazen bu mümkün olmayabiliyor. Aslında ben kendi performansımın dışında takım performansından bahsetmek istiyorum. Tabii ben iyi olduğum zaman takımda iyi oluyor, takım iyi olduğu zaman ben de iyi oluyorum. Herkesin benden beklentisi tabii ki yüksek, gol atmam, asist yapmam gibi ama tabii benim için önemli olan kolektif başarı, takımın başarısı. Takım kazandığı zaman hepimiz kazanıyoruz zaten. Bu yönde performansımı arttırmak için çalışıyorum.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde dev atak! Tam 8 isim...
Sibel Can oğlu Engincan Ural ile gelini Merve Kaya'dan gelen boşanma haberine sosyal medyadan yanıt verdi! 1.5 aylık evlilikte neler oluyor?
Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam
G.Saraylı Yunus Akgün'e sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep FK’ye Fildişili santrfor
Mustafa geri döndü
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Canlı döviz ve altın kuru takibi (30 Kasım)
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (30 Kasım Çarşamba)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Yusuf Demir kararı! G.Saray'da Yusuf Demir kararı! 14:19
İspanyol triatlet Servera Türkiye için yarışacak! İspanyol triatlet Servera Türkiye için yarışacak! 14:14
LaLiga'dan Juventus için yaptırım çağrısı! LaLiga'dan Juventus için yaptırım çağrısı! 13:00
Hull City'nin yeni hocasından Ozan ve Doğukan yorumu! Hull City'nin yeni hocasından Ozan ve Doğukan yorumu! 12:53
Türk Telekom'dan farklı galibiyet Türk Telekom'dan farklı galibiyet 12:53
Bahçeşehir Koleji evinde kazandı Bahçeşehir Koleji evinde kazandı 12:47
Daha Eski
Diego Rossi'ye Çizme kancası! Bonservisi... Diego Rossi'ye Çizme kancası! Bonservisi... 12:33
Potada derbi zamanı Potada derbi zamanı 12:30
Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos 12:22
Yeni adresi netleşiyor! Dudak uçuklatan rakam Yeni adresi netleşiyor! Dudak uçuklatan rakam 11:40
G.Saraylı Yunus Akgün'e sürpriz talip! G.Saraylı Yunus Akgün'e sürpriz talip! 11:37
Doncic müthiş oynadı Mavericks kazandı! Doncic müthiş oynadı Mavericks kazandı! 11:31