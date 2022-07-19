Gaziantep şov

Ligin iddialı takımlarından Gaziantep FK, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Güney ekibi, 2015-16'da F.Bahçe'de yer alan ve Sırbistan'da Partizan'dan ayrılan Lazar Markovic'le anlaştı. 28 yaşındaki Sırp hücumcu, geçen sezon 26'sı ilk 11, 39 maçta oynadı ve 4 gol, 1 asist katkısı sağladı. 22 kez milli formayı giyen Markovic; Liverpool, Sporting, Anderlecht ve Fulham'da da oynadı.



35 MAÇTA İLK 11 ÇIKTI



Gaziantep ekibi, savunmaya takviye konusunda da rotasını Çekya'ya çevirdi. Sparta Prag'da oynayan 29 yaşındaki sol bek Matej Hanousek de kırmızı-siyahlı formayı giymeye çok yakın. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçen sezonu Polonya'nın W.Krakow takımında kiralık tamamladı ve boy gösterdiği 35 maçta 6 asist katkısı sağladı. Hanousek, W.Krakow'da ter döktüğü 35 maça da ilk 11'de başladı.



LAZAR MARKOVIC 21 MAÇTA OYNADI



Liverpool'dan kiralık geldiği F.Bahçe'de 21 maçta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 2 gol, 3 asist katkısı sağlarken, süratiyle hafızalarda yer edinmişti.