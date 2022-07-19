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Gaziantep şov

Kırmızı-siyahlılar, 2015-16'da F.Bahçe'de oynayan Sırp sağ kanat Lazar Markovic ve Sparta Prag'ın sol beki Matej Hanousek'le her konuda anlaştı, imzalar an meselesi...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
Gaziantep şov

Ligin iddialı takımlarından Gaziantep FK, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Güney ekibi, 2015-16'da F.Bahçe'de yer alan ve Sırbistan'da Partizan'dan ayrılan Lazar Markovic'le anlaştı. 28 yaşındaki Sırp hücumcu, geçen sezon 26'sı ilk 11, 39 maçta oynadı ve 4 gol, 1 asist katkısı sağladı. 22 kez milli formayı giyen Markovic; Liverpool, Sporting, Anderlecht ve Fulham'da da oynadı.

35 MAÇTA İLK 11 ÇIKTI

Gaziantep ekibi, savunmaya takviye konusunda da rotasını Çekya'ya çevirdi. Sparta Prag'da oynayan 29 yaşındaki sol bek Matej Hanousek de kırmızı-siyahlı formayı giymeye çok yakın. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçen sezonu Polonya'nın W.Krakow takımında kiralık tamamladı ve boy gösterdiği 35 maçta 6 asist katkısı sağladı. Hanousek, W.Krakow'da ter döktüğü 35 maça da ilk 11'de başladı.

LAZAR MARKOVIC 21 MAÇTA OYNADI

Liverpool'dan kiralık geldiği F.Bahçe'de 21 maçta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 2 gol, 3 asist katkısı sağlarken, süratiyle hafızalarda yer edinmişti.

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