Ogonyo Gaziantep'te

Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar 4 transfer gerçekleştiren, geçen sezon kiralık oynayan Brezilyalı golcü Figueiredo'nun da bonservisin alan Gaziantep FK, savunmaya takviye için rotasını Fransa'ya çevirdi. Kırmızı-siyahlıların, Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier'le sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Ambroise Oyongo'ya teklif götürdüğü öğrenildi. 31 yaşındaki Kamerunlu sol bekin Gaziantep ekibinin yaptığı teklife olumlu yaklaştığı bildirildi. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon forma giydiği 13 karşılaşmada 1 gol kaydetti. 2020-2021 sezonunda ise boy gösterdiği 13 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. Kamerun Milli Takımı'nda da 51 kez ter döken Oyongo, sol bek mevkisinin dışında sol orta saha ve sağ bek pozisyonlarında da görev alabiliyor.