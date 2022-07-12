Haberler Gaziantep FK Ogonyo Gaziantep'te

Ogonyo Gaziantep'te

Gaziantep FK, savunmada sol bek pozisyonu için rotasını Fransa’ya çevirdi. Ligue 1 ekibi Montpellier’den ayrılan Oyongo’ya teklif yaptı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Ogonyo Gaziantep'te
Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar 4 transfer gerçekleştiren, geçen sezon kiralık oynayan Brezilyalı golcü Figueiredo'nun da bonservisin alan Gaziantep FK, savunmaya takviye için rotasını Fransa'ya çevirdi. Kırmızı-siyahlıların, Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier'le sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Ambroise Oyongo'ya teklif götürdüğü öğrenildi. 31 yaşındaki Kamerunlu sol bekin Gaziantep ekibinin yaptığı teklife olumlu yaklaştığı bildirildi. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon forma giydiği 13 karşılaşmada 1 gol kaydetti. 2020-2021 sezonunda ise boy gösterdiği 13 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. Kamerun Milli Takımı'nda da 51 kez ter döken Oyongo, sol bek mevkisinin dışında sol orta saha ve sağ bek pozisyonlarında da görev alabiliyor.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus golcüsünü buldu! Mergim Berisha'nın yerine o geliyor...
Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan aile boyu tatile çıktı! Sosyetik 95 bin TL'ye...
Beşiktaş yeni stoperini İspanya'da buldu!
Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cevdet Akınal: Sezon çok iyi olacak
G.Antep’te hedef Avrupa
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
15 Temmuz resmi tatil mi?
Devlet Su İşleri personel alımı yapacak!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boey'e 1.5 milyon euro Boey'e 1.5 milyon euro 06:26
Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka'dan transfer sözleri Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka'dan transfer sözleri 00:54
Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz isimler Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz isimler 00:50
F.Bahçe'den forvet bombası! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'den forvet bombası! Anlaşma sağlandı 00:50
Madalyaya daldılar Madalyaya daldılar 00:47
Tiago Fenerbahçe'de Tiago Fenerbahçe'de 00:44
Daha Eski
Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı 00:43
Galatasaray'a PSG'den transfer müjdesi! Galatasaray'a PSG'den transfer müjdesi! 23:56
Fırtına transferi bitirdi! Anlaşma tamam Fırtına transferi bitirdi! Anlaşma tamam 23:49
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 23:48
Aslan'a İspanyol boğası! Aslan'a İspanyol boğası! 23:48
Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..." Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..." 23:48