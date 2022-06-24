Gaziantep FK Doğan Erdoğan ile ayrılık kararını açıkladı!

Gaziantep Futbol Kulübü orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Doğan Erdoğan'ın kırmızı siyahlılar ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyordu. Gaziantep forması giyen oyuncu geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada süre alırken gol katkısı sağlayamadı.

Doğan Erdoğan ile karşılıklı anlaşma sonrası kulüpten veda mesajı yayınlandı. "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Doğan Erdoğan ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Doğan Erdoğan'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.