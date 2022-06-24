Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK Doğan Erdoğan ile ayrılık kararını açıkladı!

Gaziantep FK Doğan Erdoğan ile ayrılık kararını açıkladı!

Gaziantep Futbol Kulübü, Doğan Erdoğan ile ayrılık kararını açıkladı.Geçtiğimiz sezon kırmızı siyahlı formayı giyen başarılı orta saha oyuncusu ile ayrılık kararını kulüp resmi hesabından "Teşekkürlerimizle Doğan Erdoğan" mesajı ile duyurdu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 12:38 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 12:46
Gaziantep FK Doğan Erdoğan ile ayrılık kararını açıkladı!

Gaziantep Futbol Kulübü orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Doğan Erdoğan'ın kırmızı siyahlılar ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyordu. Gaziantep forması giyen oyuncu geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada süre alırken gol katkısı sağlayamadı.

Doğan Erdoğan ile karşılıklı anlaşma sonrası kulüpten veda mesajı yayınlandı. "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Doğan Erdoğan ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Doğan Erdoğan'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş 3 transferi bitirdi! Cyle Larin'in yerine Sporting'in yıldızı geliyor...
Alım satım yapanlar dikkat! Tapuda yeni dönem! Resmen değişti! 4 bin liradan fazla olmayacak
Okan Buruk'tan Terim sözleri! "Beni aradı ve..."
Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Onu kaçırmayın"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bulut, sistemi değiştiriyor
Arda Kızıldağ Gaziantep’te
Burçların EN'leri belli oldu!
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli oyuncu 29 yaşında futbolu bıraktı! Milli oyuncu 29 yaşında futbolu bıraktı! 12:19
Resmen duyuruldu! "F.Bahçe ile anlaştık ancak..." Resmen duyuruldu! "F.Bahçe ile anlaştık ancak..." 12:12
NBA Draft takasları açıklandı! NBA Draft takasları açıklandı! 10:53
Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro... Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro... 11:00
Bir bir açıkladı! İşte transfer yapılacak mevkiler Bir bir açıkladı! İşte transfer yapılacak mevkiler 11:00
Okan Buruk'tan Terim sözleri! "Beni aradı ve..." Okan Buruk'tan Terim sözleri! "Beni aradı ve..." 11:24
Daha Eski
Morita'yla yakın temas Morita'yla yakın temas 06:28
Yolcular belli oldu! İşte F.Bahçe'nin planı Yolcular belli oldu! İşte F.Bahçe'nin planı 08:44
Bir imza daha! İşte F.Bahçe'nin yeni 6 numarası Bir imza daha! İşte F.Bahçe'nin yeni 6 numarası 09:17
Galatasaraylı Batuhan Şen Bodrumspor'a transfer oluyor! Galatasaraylı Batuhan Şen Bodrumspor'a transfer oluyor! 09:54
F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! G.Saray devrede F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! G.Saray devrede 09:59
Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor 10:20