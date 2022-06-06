Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK Figueiredo ile 3 yıllığına anlaştı

Gaziantep FK Figueiredo ile 3 yıllığına anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Joao Figueiredo ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon kiralık gelen yıldız futbolcu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 20:13
Gaziantep FK Figueiredo ile 3 yıllığına anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçen sezon kiralık gelen Joao Figueiredo ile 2025 yılı sonuna kadar anlaştığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takım Figueiredo'nun bonservisi konusunda kulübü Al-Wasl ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Figueiredo'nun geçtiğimiz sezon 10 gol ve 7 asistlik performansla takıma önemli katkı sağladığı belirtilen açıklamada, "Brezilyalı futbolcumuz, 2025 yılının sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecek. Figueiredo'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DİĞER
Diego Simeone'nin oğlu Giovanni Simeone dünya devine imza atıyor! İşte yeni takımı...
Eve ambulans çağırdı başına gelmeyen kalmadı! Elinde bebeğinin terlikleriyle Esra Erol’un kapısını çaldı
Jesus'tan eski yıldızına teklif! "Gel birlikte şampiyon olalım"
Beklenmedik ayrılık! Jesus 'kalsın' demişti ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Antep’ten Gamboa atağı
Merkel Antep’te kalmak istiyor
SİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR? | Sivrisinek kaşıntısı nasıl geçer? Sinek ısırığı nasıl önlenir? Evde doğal yöntemlerle sinek ısırıklarına son!
Diyanet İşleri Başkanlığı personel başvurusu nasıl yapılır?
KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ay-Yıldızlılar Litvanya maçına hazır! Ay-Yıldızlılar Litvanya maçına hazır! 20:20
Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı 19:50
Konyaspor'dan çifte imza! Konyaspor'dan çifte imza! 19:25
Beklenmedik ayrılık! Jesus 'kalsın' demişti ama... Beklenmedik ayrılık! Jesus 'kalsın' demişti ama... 19:20
Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 18:50
Yunus'tan Litvanya maçı yorumu! "Favoriyiz ama..." Yunus'tan Litvanya maçı yorumu! "Favoriyiz ama..." 18:20
Daha Eski
Murat Paluli imzayı attı! Murat Paluli imzayı attı! 17:48
Stefan Kuntz'dan flaş ilk 11 açıklaması! Stefan Kuntz'dan flaş ilk 11 açıklaması! 17:47
Sivasspor Rıza Çalımbay kararını duyurdu! Sivasspor Rıza Çalımbay kararını duyurdu! 17:44
Zehra ve Ebrar turunvaya damga vurdu! Zehra ve Ebrar turunvaya damga vurdu! 16:24
Brezilya Japonya'yı Neymar'la devirdi Brezilya Japonya'yı Neymar'la devirdi 15:56
Sivasspor'dan Uğur Çiftçi kararı! Resmen açıklandı Sivasspor'dan Uğur Çiftçi kararı! Resmen açıklandı 15:46