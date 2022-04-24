‘Penaltı içimize sinmezdi’

Hafızalara kazınacak penaltıyı dışarı gönderen Muhammed Demir, "Atmadığım için pişman değilim. Vicdanım çok rahat. Göztepe, o fair-play'i göstermeseydi, penaltı da olmazdı. Küme düşecek bir takımın, topu bırakıp gol attıracağını düşünmüyorum" dedi.

HAFIZALARA KAZINACAK

90+2'deki hakem atışı sonrası Göztepe golü bulurken Gaziantep'li oyuncular uzun süre itiraz etti. Rakibin, oyunun başladığını farkında olmadığı itirazını haklı bulan oyuncular, lige veda etme pahasına kalesini açtı. Uzun süre hafızalara kazınacak bu anlar tarihe geçti.