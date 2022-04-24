Haberler Gaziantep FK ‘Penaltı içimize sinmezdi’

‘Penaltı içimize sinmezdi’

90+9'da penaltıyı dışarı gönderen Muhammed Demir, "Atmadığım için pişman değilim. Vicdanım çok rahat. Göztepe, o fair-play'i göstermeseydi, penaltı da olmazdı. Küme düşecek bir takımın, topu bırakıp gol attıracağını düşünmüyorum" dedi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
‘Penaltı içimize sinmezdi’

Hafızalara kazınacak penaltıyı dışarı gönderen Muhammed Demir, "Atmadığım için pişman değilim. Vicdanım çok rahat. Göztepe, o fair-play'i göstermeseydi, penaltı da olmazdı. Küme düşecek bir takımın, topu bırakıp gol attıracağını düşünmüyorum" dedi.

HAFIZALARA KAZINACAK

90+2'deki hakem atışı sonrası Göztepe golü bulurken Gaziantep'li oyuncular uzun süre itiraz etti. Rakibin, oyunun başladığını farkında olmadığı itirazını haklı bulan oyuncular, lige veda etme pahasına kalesini açtı. Uzun süre hafızalara kazınacak bu anlar tarihe geçti.

DİĞER
Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in kızları Zeynep yeni doğmuştu! Ünlü oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla yepyeni paylaşımı yürekleri ısıttı!
Hadise hamile mi? Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı
Fenerbahçe'den Jesus seferi
Cimbom'a ya Buruk ya Farke!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig'de bir veda daha!
Gaziantep FK-Göztepe | CANLI
AUZEF SINAV SONUÇLARI 2022
Bekçilik başvurusu ve şartları
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi" O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi" 07:30
İspanya Kral Kupası Real Betis'in İspanya Kral Kupası Real Betis'in 02:48
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 01:14
F.Bahçe'ye bedavaya İtalyan golcü! F.Bahçe'ye bedavaya İtalyan golcü! 01:14
Toroğlu Trabzonspor'un penaltısını yorumladı! Toroğlu Trabzonspor'un penaltısını yorumladı! 01:12
Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! "Rekora koşmasaydı..." Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! "Rekora koşmasaydı..." 01:12
Daha Eski
Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Şölene hazırlanıyoruz" Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Şölene hazırlanıyoruz" 01:12
Fransa'nın en büyüğü PSG! Fransa'nın en büyüğü PSG! 01:12
Fırtına'dan şampiyonluk adımı! İşte güncel puan durumu Fırtına'dan şampiyonluk adımı! İşte güncel puan durumu 01:11
Fırtına'da şampiyonluğa son 1! Fırtına'da şampiyonluğa son 1! 01:11
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! 01:10
Süper Lig'de bir veda daha! Süper Lig'de bir veda daha! 01:10