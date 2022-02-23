Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve ertelenen maçta Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.
18 Ocak Salı günü oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanmış, devre arasında etkili olan kar yağışı nedeniyle maç ileri bir tarihe tatil edilmişti.
GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet Demir, Doğan, Sagal, Maxim, Caulker, Kitsiou
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Haddadi, Buğra, Mustafa, Ndong, Mehdi, Azubuike, Hafez, Jospin, Dicko
GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
G.ANTEP'TE 3 SAKAT VAR
Erteleme maçında Yeni Malatya'yla karşılaşacak Gaziantep FK'de üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Halil İbrahim Pehlivan, Mendyl ve Stankovski sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.