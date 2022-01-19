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SON DAKİKA SPOR HABERİ: Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı yine ertelendi!

Son dakika spor haberleri... TFF, Süper Lig'de dün oynanan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçınınolumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:34
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı yine ertelendi!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması, yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "18 Ocak Salı günü saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak." ifadeleri kullanıldı.



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