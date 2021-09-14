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Erol Bulut'tan Caulker sözleri: "Fenerbahçe..."

Son dakika spor haberi: Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan zorlu Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Takıma kiralık olarak katılan Caulker ile ilgili konuşan Bulut, "Fenerbahçe yeni sistemde değerlendiremedi, biz aldık" dedi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 10:30
Erol Bulut'tan Caulker sözleri: "Fenerbahçe..."

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ı transfer ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

İngiliz savunma oyuncusunun Fenerbahçe'nin yeni sisteminde değerlendirilmediğini ifade eden Bulut, "Caulker'ı daha önce almak istemiştik ama sonunda transfer ettiğimiz için mutluyuz. Müthiş profesyonel. Hak ettiği yere de geldi. Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'de yeni hoca sisteminde değerlendirmedi. Nitekim biz aldık." ifadelerini kullandı.


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