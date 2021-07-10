Gaziantep FK başkan Cevdet Akınal'dan santrfor müjdesi

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, yarın akşam takıma bir sol bek katılacağını açıkladı.

Akınal, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da gerçekleştirilen kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfere yoğun mesai harcadıklarını belirten Akınal, "Transferler devam ediyor. Bir santrafor alacağız. Sol bek yarın akşam geliyor. Hayırlısıyla o işi de bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampın gayet iyi gittiğini ve 15 gün daha burada çalışmalara devam edeceklerini belirten Akınal, "İlk başta Gaziantep'te hazırlandık, şimdi Bolu'ya geldik. 15 gün buradayız, 13 gün Avusturya'ya gideceğiz. Oraya gitmenin en büyük amacı Avrupa takımlarıyla maç yapıp, takımın gücünü görmek." değerlendirmesinde bulundu.

"EROL HOCA İLE ANLAŞTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Cevdet Akınal, teknik direktör Erol Bulut ile anlaşmış olmaktan duyduklarını mutluluğu dile getirdi.

Tecrübeli teknik adama güvendiklerini vurgulayan Akınal, "Biz Erol (Bulut) hocayı güvendiğimiz ve tecrübesine inanarak tercih ettik. Geldi, kırmadı bizi hiç. Takımımızı incelemiş halde geldi. İlk gün konuştuk, 'Bir hafta sonra geleyim.' dedi. 'Otur 1 gün daha kal, bu işi bitireceğiz.' dedik. İki günde hallettik. Erol hocayla anlaştığımız için mutluyuz. Şehir olarak da mutluyuz. Bize iyi şeyler katacaktır." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimiz üst sıralar ve Avrupa'ya gitmek. Türkiye Kupası hedefimiz de var." diyen Akınal, "Başkanlık zor, kolay değil. Ancak ben memleketimi sevdiğim için bu görevi kabul ettim. Arkadaşlarımız iyi. Bizim Gaziantep'in en büyük özelliği, bütün şehir arkamızda. Valimiz, belediye başkanlarımız yanımızda ve bizle beraber. İnşallah Gaziantep çok daha iyi olacak. Çok acelemiz yok, yavaş yavaş gidiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.